Alisson Santos si gode il meritato relax in città: ecco dove ha pranzato
Napoli-Roma è stata la partita d'esordio in Serie A di Alisson Santos, grande protagonista della serata. L'esterno offensivo brasiliano si è regalato il primo gol in maglia azzurra e nel nostro campionato, venendo premiato anche con il titolo di MVP della partita dalla Lega Serie A.
All'indomani della grande prestazione contro i giallorossi, poi, l'ex Sporting si è goduto un pranzo in pieno relax, mangiando una pizza in un noto locale della città, 'I re di Napoli'. Di seguito lo scatto.
