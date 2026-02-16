Foto

Juan Jesus suona la carica sui social: "Insieme fino alla fine!"

Juan Jesus suona la carica sui social: "Insieme fino alla fine!"
"Insieme fino alla fine!", l'emoji del cuore azzurro e del vulcano, e due fotografie: sotto la grande esultanza di squadra al gol di Alisson Santos, sopra lo striscione di ringraziamento della Curva B. In questo modo Juan Jesus, tramite una story sul suo profilo Instagram suona la carica per il momento ancora difficile del Napoli. Il difensore brasiliano è sempre più leader dello spogliatoio azzurro. Di seguito la foto.