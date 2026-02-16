Foto

Gilmour celebra il ritorno in campo: "Non c'è niente di meglio che farlo col vostro sostegno"

di Pierpaolo Matrone

Billy Gilmour è tornato ieri in campo contro la Roma, 106 giorni dopo l'infortunio con conseguente operazione. Il centrocampista scozzese ha celebrato il rientro sui social, pubblicando un post su Instagram:

"Primi passi nel 2026. Nessuna sensazione è come essere in campo e non c'è niente di meglio che farlo davanti al vostro sostegno. Sono passate 10 lunghe settimane, ora torno a fare ciò che amo con questa squadra. Forza Napoli Sempre".