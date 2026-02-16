Alvino risponde a Marotta: "Vergogna! Cita episodio che costò la Champions al Napoli!"

di Davide Baratto

Il giornalista Carlo Alvino, tramite un post sul suo profilo Instagram, ha risposto alle dichiarazioni di Giuseppe Marotta nell'assemblea di Lega tenuta oggi: "Singolare il ricordo del presidente senza portafoglio dell’Inter anche perché la palese simulazione di Cuadrado costò la qualificazione in Champions League al Napoli e non al club nerazzurro.

Avrebbe fatto meglio a rimanere in silenzio piuttosto che rendere noto all’Italia intera che 'lo hanno fatto loro … lo facciamo anche noi'… che vergogna!".