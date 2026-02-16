Da Milano, Ravezzani: "Da Acerbi a Bastoni, comportamenti scorretti. L'Inter li richiami!"

vedi letture

Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ha commentato le recenti dichiarazioni di Giuseppe Marotta, rilasciate a margine dell'Assemblea di Serie A, in merito allo scottante caso della simulazione di Bastoni che ha portato all'espulsione di Kalulu in Inter-Juventus di sabato sera:

"Condivido ogni parola di Marotta. Ma va anche detto che ultimamente l’Inter troppe volte ha avuto calciatori che sono andati oltre le righe per comportamenti inappropriati. Cito Acerbi, Barella, Lautaro e ora Bastoni. Sarebbe opportuno richiamarli ad atteggiamenti più consoni".