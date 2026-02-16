Giuliani: "Spero Conte faccia giocare di più Santos, senza aspettare i soliti 6 mesi"

Fulvio Giuliani, direttore del quotidiano La Ragione, tramite un tweet sul suo profilo X ha commentato i temi principali di Napoli-Roma 2-2: "Il Napoli di cuore e nervi si salva due volte e fa il massimo. La Roma può rammaricarsi, Conte ha trovato in Allison Santos un esterno molto interessante. Speriamo lo faccia giocare un po’ di più e non si debbano aspettare i soliti sei mesi per vedere i nuovi".

