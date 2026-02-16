Rai, Perillo: "Pari prezioso per la Champions, ma pietra tombale sullo Scudetto"

Antonello Perillo, giornalista Rai, tramite un tweet sul suo profilo X ha commentato i temi principali di Napoli-Roma 2-2: "La classifica parla chiaro: il pareggio contro la Roma mette la pietra tombale sul sogno scudetto, ma è sicuramente prezioso in chiave Champions. Troppi undici punti dalla capolista Inter...

Partita difficile, come era prevedibile alla luce delle tante assenze in casa azzurra. I ragazzi di conte hanno avuto il merito di recuperarla, due volte. Migliore in campo tra gli azzurri il brasiliano Alisson Santos, una sorta di clone di Neres. È stato lui l'arma utilizzata da Conte per riaggantare il pareggio finale. Benissimo Spinazzola, non solo per il gol. In evidente ripresa? Buongiorno, apparso finalmente. concentrato e preciso nelle chiusure".

