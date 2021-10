Allegriout, tifosi juventini scatenati sui social: invocano il ritorno di Pirlo

De profundis della Juventus di Allegri dopo il 2-1 incassato a Verona e alla seconda sconfitta consecutiva in campionato. I tifosi bianconeri si sono scatenati sui social con l'hashtag Allegri out. Chiesta a più riprese la 'testa' di Massimiliano Allegri, considerato il maggiore responsabile della disfatta juventina. tantissimi sostenitori della Juve stanno addirittura invocato il ritorno di Andea Pirlo sulla panchina. Tra l'altro ad acuire la crisi della Vecchia Signora è stato quest'oggi il tecnico del Verona Igor Tudor, ex giocatore bianconero e vice proprio d Pirlo alla Juventus.