Zazzaroni: "La lotta Conte-Marotta è il sale del calcio, chi si scandalizza non conosce la storia"

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, tramite un tweet sul suo profilo X ha commentato le recenti dichiarazioni botta e risposta di Antonio Conte, allenatore del Napoli, e Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter. Queste le sue parole: "La lotta a distanza tra Conte e Marotta è il sale del calcio, ne esalta i contenuti emotivi esterni al campo.

Sto parlando di due vincenti assoluti che da anni non si sopportano ma che sanno tutto del mondo nel quale operano: le sue dinamiche e fragilità. Chi oggi si scandalizza non conosce la storia del calcio che è sempre vissuto di dualismi anche dialetticamente feroci. Destabilizzare l'avversario, reagire, anticipare, perfino contraddirsi: tutto è consentito quando l'obiettivo è uno solo. Il primato sull'altro. Gli opposti si sottraggono".