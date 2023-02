Alvino: "Altro che annullare il -15, c'è materiale per spedire la Juve in Serie C!"

Carlo Alvino, su Twitter, esprime perplessità sulle voci di un possibile annullamento del -15 in classifica della Juventus per il caso plusvalenz

Carlo Alvino, su Twitter, esprime perplessità sulle voci di un possibile annullamento del -15 in classifica della Juventus per il caso plusvalenze: "Vedo molto ottimismo, da parte dei soliti noti, su manovra stipendi. Secondo me a livello sportivo c'è talmente tanto materiale da poterli spedire direttamente in serie C".