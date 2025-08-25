Lookman-Inter, Zazzaroni: "Oggi impossibile, nerazzurri hanno solo 16mln da spendere"

vedi letture

Ademola Lookman può ancora andare all'Inter? La risposta arriva dal profilo Instagram del direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni: "Lookman, i conti Ecco perché l'acquisto di Ademola è diventato impraticabile oggi. Provo a chiarirlo amaramente. Oaktree aveva stanziato 100 milioni per la campagna acquisti a fronte di 30, 40 di cessioni. Quindi 60 realmente utilizzabili.

Con gli arrivi di Luis Henrique, Sucic, Bonny e Diouf la spesa è arrivata a 84. Meno i 40 del venduto, ne sono rimasti 16. Prendo il respiro: giusto i soldi per un giovane. Se non fosse stato preso Diouf (25) Marotta avrebbe potuto disporre di 41 milioni, quelli per Lookman o Koné. Sono tutto sudato: odio fare il commercialista quando si parla di sogni dei tifosi. Ma tant'è".

