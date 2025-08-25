Chiariello: “Che lezione di calcio! Siamo all’inizio, ma Como e Napoli le più belle…”

vedi letture

Il giornalista Umberto Chiariello ha commentato su X i risultati della prima giornata di Serie A, soffermandosi sulle vittorie nette di Como e Napoli: "Il Como si ripresenta all’esordio in campionato contro la collaudata Lazio di Sarri (gli stessi uomini della passata stagione) con due ragazzi del 2005 che vengono dalle cantere spagnole di Betis e Real e lo stagionato Vojvoda nell’undici iniziale come uniche novità, senza oltretutto il suo cannoniere Diao e il neo-acquisto di grido Morata. Il prof. Fabregas ci ha fatto assistere ad una vera lezione di calcio-spettacolo da riempire gli occhi ed il cuore per chi ama il calcio.

Se penso ad Allegri e Tudor, mi chiedo: ma siamo sicuri che questo Como non possa dar fastidio a tutti anche per la zona nobile della classifica? La Lazio sembrava peggio del Sassuolo, un avversario piccolo piccolo. E non è così. Sarà solo la prima di campionato, per carità, e non c’è da farsi illusioni o emettere sentenze anticipate, Verona docet (la prima dell’anno scorso). Ma se il buongiorno si vede dal mattino, Napoli e Como giocano un altro calcio. Ps: si dice che il fenomeno giovane del nostro campionato sia Yildiz. Ma Nico Paz che categoria è allora? E quel Ramon che roba è?".