Sportitalia, Palmeri: "Il 2-0 del Napoli era da annullare, c'è fuorigioco di Lucca"
TuttoNapoli.net
Il 2-0 del Napoli è irregolare. Così scrive su X il giornalista di Sportitalia Tancredi Palmeri: "Non l’avevo notato. Ho rivisto il video ed effettivamente Lucca è in fuorigioco sul gol di De Bruyne del 2-0 del Napoli: ostacola il difensore del Sassuolo che prova a saltare sul cross, e soprattutto prova a intervenire facendo partire in ritardo Turati. Dunque influisce".
Non l’avevo notato.— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) August 25, 2025
Ho rivisto il video ed effettivamente Lucca è in fuorigioco sul gol di De Bruyne del 2-0 del Napoli:
ostacola il difensore del Sassuolo che prova a saltare sul cross, e soprattutto prova a intervenire facendo partire in ritardo Turati.
Dunque influisce https://t.co/oJhdrycfQO
