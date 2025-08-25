Sportitalia, Palmeri: "Il 2-0 del Napoli era da annullare, c'è fuorigioco di Lucca"

Il 2-0 del Napoli è irregolare. Così scrive su X il giornalista di Sportitalia Tancredi Palmeri: "Non l’avevo notato. Ho rivisto il video ed effettivamente Lucca è in fuorigioco sul gol di De Bruyne del 2-0 del Napoli: ostacola il difensore del Sassuolo che prova a saltare sul cross, e soprattutto prova a intervenire facendo partire in ritardo Turati. Dunque influisce".