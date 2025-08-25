Foto
Gutierrez, differenziato ma col pallone: sarà pronto dopo la sosta, lo scatto sui social
Si avvicina il ritorno in campo di Miguel Gutierrez. Il laterale spagnolo scuola Real Madrid, che il Napoli ha prelevato dal Girona per 18mln di euro più due di bonus, ha ormai recuperato dopo l'intervento alla caviglia. In questi mesi ha completato la fase di riatletizzazione ed a Castel Volturno si allena in maniera differenziata, ma già con il pallone.
A testimoniarlo è stato lo stesso giocatore con un post su Instagram. "Primi giorni", ha scritto Gutierrez con una serie di foto degli allenamenti di questi giorni. L'obiettivo a questo punto è sfruttare la sosta per crescere di condizione ed essere a disposizione di Conte già dal match con la Fiorentina per far parte del gruppo.
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
