Varriale: "Hojlund risposta da grande club ad un problema. Ora Conte può puntare al bis!"

Il giornalista Enrico Varriale, tramite un tweet sul suo profilo X, ha commentato così il possibile trasferimento di Rasmus Hojlund al Napoli: "L'acquisto di Hojlund è risposta da grande club a un problema come l'infortunio diLukaku. Aurelio De Laurentiis vuole mantenere il Napoli ai vertici del calcio italiano, guardando all'Europa. Presidente numero 1, allenatore numero 1, squadra forte. Non sarà facile ma Conte può puntare al bis".

