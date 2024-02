Alvino attacca gli azzurri: "Troppi atteggiamenti egoistici. Che la rivoluzione abbia inizio!"

Il Napoli spreca tutto nel finale di Cagliari e si fa rimontare dai rossoblù al 96'.

Il Napoli spreca tutto nel finale di Cagliari e si fa rimontare dai rossoblù al 96'. Il giornalista Carlo Alvino commenta così su X: "Per il pareggio beffa di oggi si passassero la mano sulla coscienza diversi calciatori del Napoli. Atteggiamenti egoistici di troppi di loro che evidentemente hanno dimenticato in fretta il concetto di squadra. Preoccuparsi unicamente di sé stessi e non dedicarsi e mettersi a disposizione dei compagni è delittuoso. Commettere errori marchiani in serie è poi sintomo di poca attenzione. Che la rivoluzione abbia inizio! Ora!".