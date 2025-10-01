Alvino: "Avercene di problemi come De Bruyne! Il campo risponde ai mentecatti"

vedi letture

Il giornalista Carlo Alvino, tramite un video sul suo profilo Instagram, ha commentato il match di Champions League del Maradona tra Napoli e Sporting Lisbona, terminato sul risultato di 2-1 in favore degli azzurri. Di seguito le sue parole: "E beh, ancora una volta risponde il campo ai mentecatti e agli anti Napoli, a quelli che chiacchierano e ciarlano, alla canea urlante degli anti Napoli che negli ultimi giorni avevano usato un po’ la testa.

E sul campo chi risponde? In primis il Napoli, in seconda battuta Kevin De Bruyne. Com’era quella storia? De Bruyne era un problema? Avercene di questi problemi! Qual era l’altra storia? Gioca per il nome che porta? Certamente, perché quel nome dà lustro a tutto il Napoli. Due assist. Mi fa piacere anche per Hojlund. Qualche mentecatto aveva sentenziato, risponde il campo… zitti! Forza Napoli Sempre”.