Billing cuore azzurro: sui social lo scatto mentre guarda Napoli-Sporting
TuttoNapoli.net
Philip Billing ha giocato al Napoli per soli sei mesi, ma tanti sono bastati per entrare nella storia del club: con il famoso gol del pareggio nel match Scudetto con l'Inter, il centrocampista danese si è ritagliato uno spazio eterno nei ricordi dei tifosi. Ma lo stesso Billing è rimasto affezionato alla squadra ed alla piazza: un'ulteriore dimostrazione arriva oggi dal suo profilo Instagram, dove tramite una story ha mostrato uno scatto mentre guardava la partita del Napoli contro lo Sporting in tv. Di seguito la foto.
