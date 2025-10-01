Milan, Leao ed il 7 contro 1: "Non me ne sono reso conto, avevo visto solo Gutierrez"

Rafael Leao è tornato a parlare in diretta su Twitch, dialogando con i suoi follower dopo il rientro dall’infortunio e commentando anche uno degli episodi più discussi di Milan-Napoli, vinta 2-1 dai rossoneri nonostante l’inferiorità numerica per oltre mezz’ora.

L’attaccante portoghese ha esaltato l’effetto San Siro, sottolineando l’impatto del ritorno dei tifosi in curva:

“Ogni volta che gli avversari vengono a San Siro devono capire la furia, la furia. È troppo importante per noi. Tutti, anche quelli nuovi, hanno capito la differenza che c’è quando siete tutti a sostenerci allo stadio”.

Poi l’inevitabile commento al frame diventato virale, in cui si trova da solo a fronteggiare addirittura sette calciatori del Napoli in ripiegamento:

“Quella partita è stata durissima, mamma mia… soprattutto quando siamo rimasti in dieci. L’azione che si vede in quelle immagini nasce da un contropiede: ci ho provato, ma non mi ero reso conto che fossero in così tanti. Avevo visto solo Gutierrez e un altro, non pensavo di avere sette uomini addosso”