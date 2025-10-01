Foto "Missione Napoli": Sporting in giro per la città, dal murale di Diego a Spaccanapoli

Effetto e attesa Champions. Da Spaccanapoli al murale di Maradona, dalla Galleria Umberto al centro storico. La maglia dello Sporting Lisbona è la protagonista di un viaggio virtuale del club spagnolo che sui social ha postato una serie di foto relative alla trasferta europea per la gara di questa sera alle ore 21 allo stadio Maradona. "Missione Napoli" è il titolo su X con una serie di foto tipiche della città particolarmente apprezzate dagli stessi tifosi portoghesi. Ecco le immagini: