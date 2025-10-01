Foto
"Missione Napoli": Sporting in giro per la città, dal murale di Diego a Spaccanapoli
Effetto e attesa Champions. Da Spaccanapoli al murale di Maradona, dalla Galleria Umberto al centro storico. La maglia dello Sporting Lisbona è la protagonista di un viaggio virtuale del club spagnolo che sui social ha postato una serie di foto relative alla trasferta europea per la gara di questa sera alle ore 21 allo stadio Maradona. "Missione Napoli" è il titolo su X con una serie di foto tipiche della città particolarmente apprezzate dagli stessi tifosi portoghesi. Ecco le immagini:
Copertina Rileggi liveConte in conferenza: "A Milano abbiamo dominato! C'è emergenza, senza recuperi ci sarà Elmas terzino. Su De Bruyne..." di Redazione Tutto Napoli.net
Prossima partita
01 ott 2025 21:00
UEFA Champions League 2025-2026
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Napoli
|Sporting Lisbona
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
