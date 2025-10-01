Scotto: "De Bruyne illumina, Hojlund letale. E merito a Milinkovic che salva il risultato"

vedi letture

Giovanni Scotto, giornalista Il Roma, tramite un tweet sul suo profilo X ha commentato il match di Champions League del Maradona tra Napoli e Sporting Lisbona, terminato sul risultato di 2-1 in favore degli azzurri. Di seguito le sue parole: "Il riscatto dei Fab Four e di De Bruyne nella serata in cui il Napoli doveva riscattarsi. Due bellissimi gol di Hojlund regalano la preziosa vittoria in Champions contro lo Sporting e riportano un po' di sereno dopo la serata difficile di San Siro.

Illumina il discusso De Bruyne, che finalmente torna a fare assist e a dimostrare la sua grandezza. Convince anche Hojlund, letale quando attacca la profondità e quando può colpire di testa. Il 4-4-2 toglie un po' di velocità al Napoli, ma la sensazione è che il giusto equilibrio è vicino. Nota di merito alla parata di Milinkovic-Savic che ha salvato il risultato".