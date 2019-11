Alvino: "Brutto leggere che c'è chi tifa contro il posto in Champions, recuperiamo i valori"

Carlo Alvino, giornalista di Tv Luna, ha commentato su Twitter, le polemiche dopo la sconfitta contro la Roma: "Non c’è cosa più brutta che veder litigare tifosi del Napoli tra di loro. Per non parlare poi di chi si dice contento di non arrivare nei primi quattro, solo per fare dispetto al “pappone”. Recuperiamo il senso dei valori della maglia azzurra. Non mi ci ritrovo in questa barbarie".

