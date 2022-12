Alvino: “C’è una tifoseria che spera si facciano imbrogli perchè conta solo vincere. Di chi parlo?"

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha pubblicato un messaggio sui social

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha pubblicato un messaggio sui social in cui ha punzecchiato in maniera neanche troppo implicita la Juventus e i suoi tifosi: “C’è una tifoseria che per vincere spera che si facciano imbrogli, magheggi e si mettano su tutte le truffe possibili ed immaginabili. Perché vincere è l’unica cosa che conta. Di chi sto parlando? Solo risposte sbagliate!”