Alvino: "Che goduria! L’arbitraggio indecente non ha impedito una straordinaria vittoria"

vedi letture

Il giornalista Carlo Alvino commenta su X l'emozionante vittoria del Napoli, in rimonta 2-1 contro la Juventus: "Che bellezza essere provinciale! Una gioia enorme soprattutto per chi, come me, a questa partita da un significato particolare. Che goduria, poi, batterli al Maradona aperto ai loro tifosi e far conoscere loro la prima sconfitta proprio a Fuorigrotta. L’arbitraggio indecente non ha impedito al Napoli di portare a casa una straordinaria vittoria. In campo ci va un gruppo di veri uomini che interpreta alla grande il calcio che vuole Antonio Conte.

Il Napoli è una grande squadra, consapevole della propria forza. Sa quello che vuole e come andarselo a prendere. Viaggio bello, lunghissimo e, come è stato confermato anche stasera da Chiffi, pieno di insidie. Ma viaggiare ci piace … e tanto! #ForzaNapoliSempre e nun c’accire nisciuno!".