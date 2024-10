Alvino: "Che serata fantastica! Quanto è vero quello che ha scritto ADL"

vedi letture

Il giornalista Carlo Alvino, all'indomani della vittoria di Milano, scrive un lungo post sui social, un commento alla vittoria che permette al Napoli di blindare il primo posto in classifica.

"Che serata fantastica e chi ha preso sonno. Quanto è vero quello che ha scritto De Laurentiis (e quelli della mia generazione lo sanno più di altri) vincere a Milano, in quello stadio, non è mai banale. E così anche la favoletta del calendario favorevole, tirata fuori dai soliti pifferai, crolla miserabilmente sotto i colpi di un Napoli granitico. Il Napoli vince e soprattutto, ancora una volta, decide come farlo, in che modo e quando. Le partite si comandano anche in questa maniera. Nella narrazione corrente del calcio si fa fatica a non personalizzare critiche e complimenti. Ma mi piace uscire fuori da questo concetto … il Napoli di oggi è il simbolo di una unità di intenti e di comportamenti seri e professionali. Il presupposto di ogni lavoro di squadra è la condivisione. La classifica di oggi è figlia dell’ottimo lavoro di tutti, dei dirigenti, dell’allenatore, del suo staff, della squadra e dei collaboratori tutti. A Napoli non c’è un IO ma un NOI".