Alvino denuncia: “Da Milano menzogne sui gialli a Lukaku per mettere pressione agli arbitri!”

vedi letture

Continuano le polemiche per ipotetiche ammonizioni non date a Romelu Lukaku in Napoli-Roma, il giornalista Calro Alvino commenta così su X: "Da Milano e zone limitrofe si continua a sbraitare senza senso sulla inesistente questione legata ai “gialli” a Lukaku.

Continuare a far passare per vero, un fatto che sul campo non è mai accaduto, è un atteggiamento menzognero che ha un solo obiettivo: trarre in inganno chi ascolta o mettere pressione per condurre all’errore i prossimi direttori di gara. Ribadisco un concetto tanto caro al nostro molto invidiato mister Conte… Ccà nisciuno è fesso!".