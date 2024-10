Alvino durissimo: "Feliciani scandaloso, ADL si faccia sentire!"

Il Napoli supera in casa il Como per 3-1 e si posiziona momentaneamente a più quattro punti sulla seconda in classifica. A parlare del match è stato il giornalista Carlo Alvino, che sul suo profilo X scrive:

"Feliciani scandaloso, Anguissa e Lobotka monumentali, Lukaku devastante, McTominay sconvolgente, Politano generoso. Dopo un gran primo tempo del Como, al quale Conte prende le misure nella ripresa, la differenza la fa a rosa altamente qualitativa del Napoli. C’è tanto ancora da lavorare e da migliorarsi ma con questa squadra divertimento è assicurato. Ora tocca ad Aurelio De Laurentiis farsi sentire per evitare il “piattino”! Forza Napoli Sempre".