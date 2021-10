Alvino : "Gli 'spaventatori' sono rimasti spaventati dalla forza di questo Napoli"

Il Napoli le vince tutte, battuto anche il Torino di Juric. Il giornalista Carlo Alvino commenta su Twtter la corsa inarrerstabile degli azzurri: "Una vittoria bellissima, sofferta e meritata. Eh si. Gli 'spaventatori' sono rimasti spaventati. Spaventati dalla forza di questo Napoli. Unico club nei campionati top Europa a punteggio pieno. Spaventati dal dover parlare per forza, e soprattutto bene! Non c'è furto di Panda o rinnovo contrattuale che tenga. E avete sbagliato anche le previsioni meteo. Pure stavolta pioverà la prossima volta. E lo sfizio di vincere per noi e contro di voi è immenso. E per voi e solo per voi 'spaventatori' vale il detto 'non ai vinto ritenta'. Noi vinciamo e ritentiamo. Alla prossima! Sotto a chi tocca!"