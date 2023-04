Alvino: "Ho sognato 63 anni una serata come questa! Scudetto vinto distruggendo tutti"

Il giornalista Carlo Alvino ha scritto un post sui social

Il giornalista Carlo Alvino ha scritto un post sui social: "Ho sognato 63 anni una serata come questa ringrazio il Signore Iddio e il Napoli per avermela fatta vivere. Vincere in questo modo e su questo campo non ha prezzo. Vincere lo scudetto distruggendo gli avversari passerà alla storia. Adesso piango e sono solo lacrime di gioia. Che fortuna esser nato a Napoli e tifare per questi colori! #ForzaNapoliSempre e nun c’accire nisciuno!".