Alvino: "I presidenti che vogliono giocare sono pronti a portare il Governo in tribunale!"

Tiene ovviamente banco, all'interno dell'emergenza Coronavirus, la ripresa del calcio nel nostro paese. Carlo Alvino, giornalista di Tv Luna, ha pubblicato un tweet dove spiega che tipo di piega potrebbe prendere la situazione se il Governo italiano dovesse insistere nel non prendere decisioni riguardo la ripresa della Serie A: "I Presidenti che vogliono giocare pronti a portare il Governo in tribunale. Se il Governo continua nel non decidere, il mondo del calcio è pronto a portare Palazzo Chigi in tribunale. E' questa la clamorosa decisione dei presidenti favorevoli alla ripresa del campionato in assoluta sicurezza. 'La salute è al primo posto ma se partono tutte le attività non si capisce perchè non dovrebbe ripartire il calcio controllato e a porte chiuse'".