Alvino: "Il Napoli resta in maschera in laguna. Ma un’occasione persa è un motivo in più per lottare!"

C'è grande delusione tra i tifosi azzurri per l'occasione sprecata dal Napoli, che non va oltre lo 0-0 a Venezia e non stacca l'Inter al primo posto in attesa del posticipo dei nerazzurri contro l'Atalanta.

Il giornalista Carlo Alvino commenta così su X: "Il Napoli resta in maschera in laguna. Non c’è rimpianto più grande di un’opportunità lasciata scivolare via, dopo un buon primo tempo la delusione per lo 0-0 finale ha il sapore di una occasione sprecata. Ricordo a tutti che le delusioni feriscono, ma non spezzano chi crede in sé. Un’occasione persa è un motivo in più per lottare!".