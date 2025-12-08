Il paragone di Scotto: "Napoli 'spallettiano' nella riaggressione contro la Juve"

Il Napoli è insuperabile allo Stadio Diego Armando Maradona! La squadra di Antonio Conte blinda l'imbattibilità in casa nel 2025 battendo anche la Juventus di Luciano Spalletti: finisce 2-1 con la doppietta di Hojlund che risponde al pari di Yildiz. Gli azzurri sanciscono il settimo successo interno consecutivo contro i bianconeri e ritornano in testa alla classifica.

Il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto, tramite un tweet sul suo profilo X, ha commentato così la partita degli azzurri: "Il Napoli chiude il 2025 da imbattuto al Maradona battendo la Juventus per la settima volta consecutiva, e soprattutto confermando il primo posto in classifica aspettando il Milan. Conte annulla anche l'assenza di Lobotka schierando un Napoli dinamico e combattiva, 'spallettiano' nella riaggressione nel primo tempo e capace di soffrire nella ripresa. Torna a sorridere Hojlund con la doppietta: non segnava in campionato da più di due mesi. Per la Champions (mercoledì in casa del Benfica) sarà necessario gestire un po' le energie in vista dell'Udinese".