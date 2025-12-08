Pistocchi esalta Neres: "È il colpo di cannone del Napoli: decisivo ed entusiasmante"

Il Napoli è insuperabile allo Stadio Diego Armando Maradona! La squadra di Antonio Conte blinda l'imbattibilità in casa nel 2025 battendo anche la Juventus di Luciano Spalletti: finisce 2-1 con la doppietta di Hojlund che risponde al pari di Yildiz. Gli azzurri sanciscono il settimo successo interno consecutivo contro i bianconeri e ritornano in testa alla classifica.

Il giornalista Maurizio Pistocchi, tramite un tweet sul suo profilo X, ha commentato così la partita degli azzurri: "Nella sua migliore versione pur senza tanti titolari, il Napoli ha dominato la sfida con la Juve. Gli azzurri sono stati protagonisti con un pressing continuo e una chiarezza di idee e di intenzioni straordinarie. Neres è il colpo di cannone di questo nuovo Napoli, la sua interpretazione del ruolo di attaccante esterno è decisiva e a tratti entusiasmante, i suoi assist e i gol di Hojlund decidono la gara. La Juve lotta disperatamente ma il suo peso offensivo è quasi inesistente, e Yildiz da solo fa miracoli ma non basta. Per il club e per Spalletti è arrivato il momento di prendere una decisione: tornare sul mercato a gennaio per una prima punta è assolutamente necessario".