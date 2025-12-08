Ravezzani: "Conte è il migliore in Italia, ha rosa forte ma la sminuisce pro domo sua"

Il Napoli è insuperabile allo Stadio Diego Armando Maradona! La squadra di Antonio Conte blinda l'imbattibilità in casa nel 2025 battendo anche la Juventus di Luciano Spalletti: finisce 2-1 con la doppietta di Hojlund che risponde al pari di Yildiz. Gli azzurri sanciscono il settimo successo interno consecutivo contro i bianconeri e ritornano in testa alla classifica.

Il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani, tramite un tweet sul suo profilo X, ha commentato così la partita degli azzurri: "Il Napoli privo di otto titolari va meglio di prima per 2 motivi. 1) La rosa è davvero forte. Conte tende sempre a sminuirla pro domo sua. 2) L’allenatore (dichiarazioni a parte) resta il migliore in Italia e le assenze lo hanno aiutato a capire certi giocatori che aveva accantonato".