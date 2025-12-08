L'ex Dir. marketing Formisano: "Ieri sono tornato al Maradona, ho visto altra prospettiva..."

di Davide Baratto

Alessandro Formisano, ex direttore marketing del Napoli, ha assistito al match degli azzurri contro la Juventus ed ha commentato così sul suo profilo Linkedin: "Ieri sera sono tornato al Maradona, da spettatore, dopo oltre due anni.

Per 17 anni questo stadio è stato lavoro, responsabilità, progetti e notti infinite: dal post fallimento al terzo scudetto, un percorso costruito con impegno e senza scorciatoie. Ho potuto godermi la partita ascoltare gli applausi da un’altra prospettiva, per ricordarmi da dove viene tutto. A volte il vero privilegio è potersi sedere tra il pubblico, con la serenità di chi sa di aver costruito qualcosa che resta anche quando tu non sei più lì".