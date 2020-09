Alvino: "Lega e Genoa dovevano avere massima prudenza, ora a rischio il campionato..."

Tiene banco il caso legato ai 14 positivi al Covid-19 in casa Genoa, che di fatto ha messo in allarme in Napoli - che ha giocato ieri contro il Grifone - ma al tempo stesso tutta la Serie A. Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha cosi commentato attraverso Twitter: "La lega calcio ed il Genoa, anche fuori protocollo, dovevano avere un atteggiamento improntato alla massima prudenza, cosa che invece non è avvenuta. Anzi... La responsabilità di quanto è accaduto, che mette a rischio il prosieguo del campionato, mi sembra evidente".

