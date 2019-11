Alvino: "Napoli mai seriamente in partita, c'è da stare seriamente preoccupati"

Carlo Alvino, giornalista di Tv Luna, ha commentato su Twitter, la sconfitta degli azzurri contro la Roma: "La delusione di oggi, al netto degli episodi che non ci girano mai a favore, è legata al fatto che il Napoli non ha mai dato l’impressione di essere sul serio in partita. C’è da stare seriamente preoccupati. Non ci sono colpevoli da trovare, ma problemi da risolvere".

