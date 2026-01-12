Alvino: "Napoli squadra di uomini veri! Ancora in silenzio chi aveva 'apparecchiato la tavola'"
Il giornalista Carlo Alvino commenta sui propri account social il pareggio del Napoli a San Siro contro l'Inter: "Un Napoli è una squadra di uomini veri che stasera dimostra ancora una volta che non si è campioni d’Italia per caso. In piena emergenza, sotto per un rigore “farlocco”. gli azzurri escono imbattuti da San Siro, dettando legge al Meazza e impartendo una lezione di calcio agli uomini di Chivu.
Ancora una volta restano in silenzio quelli che avevano “apparecchiato la tavola”. PS. ho scoperto stasera che Dazn ripete il segnale di Inter Channel. Faziosi oltre ogni misura!".
