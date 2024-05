Alvino: “Nessuna conferma su un incontro sabato a Torino tra Conte ed il Napoli”

Giorni decisivi per il domino delle panchine e tra gli allenatori più chiacchierati c'è l'ex commissario tecnico Antonio Conte, prima scelta di Aurelio De Laurentiis per la prossima stagione.

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, su X ha smentito alcune voci riguardanti un presunto incontro tra il tecnico salentino e il Napoli: “Non so chi sarà il prossimo allenatore del Napoli ed allora cerco informazioni veritiere. Al momento nessuna conferma circa un incontro sabato a Torino tra Conte ed il Napoli o chi per loro. NESSUNA!”.

