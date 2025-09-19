Alvino: "Non si possono giudicare 70' in 10, ma calma! Nulla è compromesso"

vedi letture

Il giornalista Carlo Alvino, tramite un post sul suo profilo Instagram, ha commentato la sconfitta del Napoli contro il Manchester City. Di seguito le sue parole: "Il calcio è bello perché ti fa discutere anche sul nulla. Il nulla sono i 70 minuti giocati con un uomo in meno, che rendono non giudicabile la squadra ed i singoli calciatori. Anche se Politano e Milinkovic Savic sono piaciuti. Da quel momento in poi la partita da difficile è diventata impossibile.

Peccato per l’errore di Di Lorenzo. In Serie A ti può andare bene qualche volta e recuperi, in Champions ti puniscono irrimediabilmente. Calma, il viaggio è lungo e non è compromesso. Ora tutti uniti testa al Pisa!".