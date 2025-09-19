Alvino: "Non si possono giudicare 70' in 10, ma calma! Nulla è compromesso"

Oggi alle 00:10Dai social
di Davide Baratto

Il giornalista Carlo Alvino, tramite un post sul suo profilo Instagram, ha commentato la sconfitta del Napoli contro il Manchester City. Di seguito le sue parole: "Il calcio è bello perché ti fa discutere anche sul nulla. Il nulla sono i 70 minuti giocati con un uomo in meno, che rendono non giudicabile la squadra ed i singoli calciatori. Anche se Politano e Milinkovic Savic sono piaciuti. Da quel momento in poi la partita da difficile è diventata impossibile.

Peccato per l’errore di Di Lorenzo. In Serie A ti può andare bene qualche volta e recuperi, in Champions ti puniscono irrimediabilmente. Calma, il viaggio è lungo e non è compromesso. Ora tutti uniti testa al Pisa!".