Biasin elogia De Bruyne: "Nessuna polemica al cambio: questo è un campione"

Oggi alle 00:20Dai social
di Davide Baratto

Il giornalista Fabrizio Biasin, tramite un tweet sul suo profilo X, ha speso parole di elogio per Kevin De Bruyne, sostituito al 21esimo minuto da ex contro il Manchester City a causa dell'espulsione di Di Lorenzo. Queste le sue dichiarazioni: "Di Lorenzo espulso, Conte costretto al cambio. Tocca a De Bruyne che nel 'suo' stadio capisce al volo la situazione e dopo soli 21 minuti esce dal campo senza fare la minima polemica. Si chiamano campioni mica per niente".