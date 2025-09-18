Video

Napoli rientra in hotel dopo la rifinitura: le immagini da Manchester

Oggi alle 12:47Dai social
di Fabio Tarantino

Ecco il Napoli di rientro in hotel dopo la rifinitura di questa mattina. Le immagini dei giocatori azzurri guidati da Kevin De Bruyne, l'atteso ex dell'incontro. Grande adrenalina per la sfida di questa sera contro il Manchester City.

Sarà l'esordio nella fase campionato della Champions League. Calcio d'inizio alle ore 21. Poi gli azzurri torneranno in campo lunedì sera al Maradona contro il Pisa. Ecco il video: