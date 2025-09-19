Milinkovic celebra l'esordio in Champions: "Un sogno! Grato di averlo fatto con questa maglia"

di Davide Baratto

Il Napoli perde 2-0 la prima di Champions League contro il Manchester City, ma gli azzurri escono a testa alta. A causa dell'espulsione di Di Lorenzo al 20esimo, la squadra di Conte ha giocato per oltre 70 minuti in inferiorità numerica e ciononostante sono servite due prodezze ai Citizens per vincere il match.

Così il portiere azzurro Vanja Milinkovic-Savic, autore di grandi parate nella sfida dell'Etihad, ha celebrato con un post sul suo profilo Instagram il suo debutto nella competizione: "Sono grato di aver realizzato questo sogno, con questi ragazzi di fianco, con questa maglia! Keep going". Di seguito il post.