Hojlund a Sky: "Col City è dura di base, figurarsi in 10! De Bruyne voleva giocarla, ma decide il mister"

vedi letture

Rasmus Hojlund, attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta per 2-0 contro il Manchester City: "Difficile oggi. Penso che fosse difficile giocare contro il Manchester City in questo stadio, già è molto dura, poi farlo in inferiorità numerica è ancora più difficile. Partita davvero dura. Il cambio di Kevin De Bruyne? È chiaro che Kevin voleva disputare questa partita ma è l’allenatore che decide e dobbiamo rispettare le sue scelte. Se fosse stato qualcun altro e non Kevin non sarebbe importato".