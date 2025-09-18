Varriale: "Conte ha gli attributi esagonali, e De Bruyne si è confermato un campione"

Il Napoli perde la prima partita di Champions League per 2-0 contro il Manchester City. Il match dell'Etihad Stadium viene indubbiamente indirizzato dall'espulsione al capitano Giovanni Di Lorenzo, che al 20esimo minuto commette fallo da ultimo uomo su Haaland: così la squadra di Antonio Conte fa il possibile per rimanere in piedi e, grazie anche a molti interventi decisivi di Milinkovic-Savic, riesce a tenere botta fino al 55esimo. È proprio Haaland a sbloccarla di testa su assist di Foden, e dopo appena dieci minuti raddoppia Doku. Nel finale gli azzurri evitano di subire l'imbarcata.

Così il giornalista Enrico Varriale, tramite un tweet sul suo profilo X, ha parlato dei temi principali della partita: "Reggere 70 minuti in dieci contro 11 contro il Manchester City è impossibile. Il Napoli ci riesce nel primo tempo grazie a una grande difesa e agli attributi esagonali di Conte che leva De Bruyne, a sua volta confermatosi campione al momento del cambio. Di Haaland e Doku i gol ma nulla è perduto".