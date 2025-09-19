Politano suona la carica: "Era durissima, ma abbiamo dato tutto! Ripartiamo sapendo chi siamo"

Il Napoli perde 2-0 la prima di Champions League contro il Manchester City, ma gli azzurri escono a testa alta. A causa dell'espulsione di Di Lorenzo al 20esimo, la squadra di Conte ha giocato per oltre 70 minuti in inferiorità numerica e ciononostante sono servite due prodezze ai Citizens per vincere il match. Così il l'esterno azzurro Matteo Politano, autore di una prestazione di grande sacrificio, con un post sul suo profilo Instagram ha suonato la carica per il prosieguo della stagione: "Sapevamo che sarebbe stata dura, in 10 è diventata durissima. Abbiamo dato tutto, senza arrenderci.

Ripartiamo sapendo chi siamo. Forza Napoli". Di seguito il post.