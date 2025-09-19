Palmeri: "Era quasi impossibile, ma il Napoli torna sapendo di poter salire al massimo livello"
Il Napoli perde la prima partita di Champions League per 2-0 contro il Manchester City. Il match dell'Etihad Stadium viene indubbiamente indirizzato dall'espulsione al capitano Giovanni Di Lorenzo, che al 20esimo minuto commette fallo da ultimo uomo su Haaland: così la squadra di Antonio Conte fa il possibile per rimanere in piedi e, grazie anche a molti interventi decisivi di Milinkovic-Savic, riesce a tenere botta fino al 55esimo. È proprio Haaland a sbloccarla di testa su assist di Foden, e dopo appena dieci minuti raddoppia Doku. Nel finale gli azzurri evitano di subire l'imbarcata.
Così il giornalista di Sportitalia Tancredi Palmeri, tramite un tweet sul suo profilo X, ha parlato dei temi principali della partita: "Il Napoli esce a testa alta dopo un impegno quasi impossibile. Finisce 11 occasioni a 1 ma nella ripresa solo 2 - entrambi i gol. Stante il livello inferiore, in verità il Napoli torna con la grande consapevolezza di poter salire al massimo livello".
