Foto Alvino posta fotomontaggio di Dumfries portiere: "Esercito giovani marotte in servizio"

Carlo Alvino, noto giornalista partenopeo, ha commentato con ironia le polemiche sul tocco di braccio di Dumfries in area in Napoli-Inter. Il collega ha postato un fotomontaggio dell'esterno olandese in versione portiere e ha scritto quanto segue: "E chest’è … l’esercito delle “giovani marotte” è in servizio permanente effettivo".