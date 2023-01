Alvino scaramantico: "Pensiamo solo a noi! Si parla sempre dopo, mai prima!"

Dopo il crollo del Milan contro il Sassuolo, c'è una contendente in meno per il Napoli nella lotta scudetto.

Dopo il crollo del Milan contro il Sassuolo, c'è una contendente in meno per il Napoli nella lotta scudetto. Stasera contro la Roma gli azzurri avranno quasi un match ball per il titolo, commenta così il giornalista Carlo Alvino su Twitter: "Tra qualche ora ci aspetta una partita dalle smisurate difficoltà … non è meglio restare in silenzio senza guardare quello che succede agli altri? Ci facciamo un po’ solo i fatti nostri? Pensiamo a noi e solo a noi! Si parla sempre dopo mai prima!".