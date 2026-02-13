Alvino sui social: "Clamorosamente fallita campagna mediatica anti-Conte!"

vedi letture

Carlo Alvino, giornalista, ha scritto un post sui social: "È clamorosamente fallita la campagna mediatica anti Conte. La Conte cam non è servita! Coppa Italia-nessuna sanzione per Conte e il Napoli Conte mai menzionato nel referto. E non ci sono al momento novità sull’eventuale apertura di un fascicolo da parte della Procura!".